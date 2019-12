Merike Metsavas: eelviimasel kohal olijat ei mäleta keegi

Küsige mõne oma tuttava või töökaaslase käest, kus on Eestis kõige rohkem töötuid. Ilmselt tuleb vastus päris kiiresti. Aga kui küsida, mis maakond on selles pingereas teisel kohal? Vastus on Valgamaa.

Kas teate, miks raadiouudistes on kõige magusam uudis esimene või viimane? Ikka sellepärast, et just äärmised jäävad meelde. Eelviimast ei mäleta keegi.

Valga maakonnas elab pisut üle 29 000 inimese, vabu töökohti on keskmiselt 200, registreeritud töötuid tuhatkond. Kuigi arvud võivad Tallinnast vaadatuna olla pisikesed, siis meie maakonnale tähendab tuhat töötut, et registreeritud töötuse määr on 8,1%.

Statistikast tuleb välja veel üks suur arv – 41%. Just nii suur osa maakonna töötutest on vähenenud töövõimega. Siin on peamine põhjus vananev elanikkond ja varasem töö, paljud on raske füüsilise tööga tervisele kahju teinud. Vähenenud töövõimega inimesed soovivad end tõestada kahe kuni kuue tunni jooksul päevas, mida veel meie piirkonnas palju pakkuda pole, aga ei saa öelda, et võimalus tööle saada üldse puudub. Tööpäeva jagamine mitme töötaja vahel ei ole veel kahjuks kuigi levinud. Vähenenud töövõimega inimeste kaasamine tööellu vajab Valgamaal enam riikliku tähelepanu.

Paberil justkui probleemi polekski. Päris elus aga tööandja ja tööotsija vaatepunktid tööturu olukorrast alati ei ühti. Ühest küljest paistab tööjõudu justkui üle olevat, samas on töökohad täitmata ning tööandja seisukohast on tegu tööjõupuudusega. Enamasti jääb kohtumistelt tööandjatega kõlama, et ei ole sobivate oskustega inimesi. Siin saab appi tulla ka töötukassa. Kui inimesel on tahe õppida ja uued oskused annavad võimaluse saada töö, on just töötukassa see oluline lüli ketis nimega tööelu. Eesmärk on aidata inimesed tööle. Hüvitised ja tugi on vaid vaheetapp tööle lähemale saamiseks.

Just Valgamaa andis Eestile ainsa professionaalse palgalise teatrivaataja. Tuleb välja, et me polegi alati unustatud teine.

Valgamaal töötuna arvel olijatest saab igal kuul keskmiselt tööle 99 inimest. Muidugi ei ole need töökohad kõik kodulinnas, kuid ei saa ka väita, et töökohti üldse ei ole. Kahjuks aga on ikkagi Valgamaal ligi tuhat töötut, kes pole leidnud sobivat tööd erinevatel põhjustel: tööaeg (sealhulgas vahetustega töö), halb tervis, töötasu, transpordiühenduste puudumine.

Kohalikega vesteldes tuleb jutuks, et puudust tuntakse töökohtadest, mille tööaeg on kell 8–17, tootmis- ja oskustöökohtadest, mis on tasustatud Eesti keskmise töötasuga.

Paljud Valga piirkonna inimesed sõidavad iga päev naabermaakondadesse tööle, kus on võimaldatud nüüdisaegne keskkond ja kõrgem töötasu.

Kindlasti on raha kõrval oluline hea kollektiiv ja põnev töö, aga tööandja peab arvestama, et ainult töörõõmust ära ei ela ja hea palk on inimesele tähtis. Valgamaa kõrgeimat palka maksavad maksu- ja tolliameti maksulaekumiste kohaselt tööstus- ja ehitusfirmad.