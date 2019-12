Räpinast pärit sõpruskond vuntsis noorteka omal jõul üles

Seinamaalingud, kahest väikesest ruumist ühe suurema tegemine, köögi sanitaarremont ning kõige viimasena nõukogude ajast pärit tualettruumide täielik ümberehitamine – see on loetelu vaid kõige olulisematest töödest, mille on oma vabast ajast ära teinud koos Räpina noortekeskusega üles kasvanud seltskond.