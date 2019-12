Galerii: politsei otsib Valgas kadunuks jäänud 60-aastast Aivarit

Veidi enne kella 15 kogunesid politseinikud ja vabatahtlikud Valgas Metsa tänaval, et suunduda otsingutele linna ääres. Valga piirkonnapolitseinik Marek Käis ütles, et uusi juhtlõngu seni pole. «Inimene on läinud, midagi tal kaasas ei ole. Praegu lihtsalt vaatame linna ääres kohti, kuhu ta võis minna. Midagi konkreetset ei ole, need on lihtsalt kohad, mis on inimestel jala sees, kui linnast välja tulla.»

Marek Käis rääkis veidi enne kella 16, et tänase päeva jooksul on politsei ühes vabatahtlikega läbi käinud Valga linna erinevad piirkonnad ning üle vaadanud ka linnalähedase metsatuka ja võsastiku. «Päevavalguses käisime läbi ka piirkonda jäävad vanad ja tühjana seisvad majad, kontrollisime erinevaid aadresse, kus mees võiks viibida, kuid seni meest leida õnnestunud ei ole, otsingud jätkuvad,» lausus ta.

Politsei palub jätkuvalt kõigil, kes kirjeldatud meest kuskil näinud on või teavad midagi tema asukohast, sellest hädaabinumbril kohe teada anda. Abiks oleks seegi, kui kõik Valga linna elanikud ja ettevõtjad kontrolliks igaks juhuks üle neile kuuluva territooriumi, hooned ja kõrvalhooned selgitamaks, ega mees juhtumisi abivajavas seisundis just sinna peavarju pole tulnud otsima.

Praeguseks on teada lisaks seegi, et mehel on seljas kirev punast värvi ruuduline jope.

Aivari lähedased pöördusid eile kella 16 paiku politsei poole ning andsid teada, et hommikul kodust teadmata suunas lahkunud mees ei ole seni koju naasnud ning temaga ei ole võimalik kontakti saada.

«Teada on, et mees lahkus kodust ilma telefoni ning dokumentideta, tal esineb terviseprobleeme ning ta võib end ohtu seada,» kirjeldas piirkonnapolitseinik Marek Käis.

Teisipäeva õhtul alustatud otsingu käigus sai üle kontrollitud nii Kuperjanovi tänaval asuv kodumaja ümbrus kui mehe varasem elukoht Raavitsa külas. «Oleme suhelnud mehe lähedaste, laste ja sõpradega, kuid keegi neist ei tea Aivarist midagi. Infot kadunud Aivari kohta oleme uurinud ka meditsiiniasutustest, kuid ka sinna ei ole ta sattunud,» selgitas Käis.

Osa otsingumeeskonnast kontrollis hommikul mehe kodukanti ka päevavalguses ning teised analüüsisid linnakaamerate salvestusi: lootuses selgitada välja, kas mehe liikumine on kuskile talletunud.

Kodust lahkudes oli Aivaril seljas ruuduline jope, jalas mustad püksid ja kummijalatsid ning peas must müts. Ta on umbes 180 cm pikk, hallide juuste ja habemega ning kannab prille. Kui kellelgi on infot Aivari võimalikust asukohast või on teda kuskil liikumas näinud, palutakse sellest teada anda politseile telefonil 112.