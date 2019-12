Hallikas Teemant paneb ajateenijad proovile

«Kontrollime siin harjutusel, kui edukalt tulevased meeskonnaülemad erialakursusel läbitud teemad on omandanud. Näen, et sõduritel on põhitõed selged, aga kindlasti on võimalik drille teha kiiremini, sujuvamalt ja täpsemalt,» ütles õppuse üldjuht leitnant Margus Lumi kaitseväe peastaabi vahendusel.