Vald otsib Tõrva ujulakompleksi ehitajat

Kompleks hakkab paiknema praeguse Tõrva gümnaasiumi spordisaali vahetus läheduses ning hooned ühendatakse omavahel galeriiga. Ujulasse on planeeritud kolme rajaga 25-meetrine ujumisbassein eraldi lastebasseini, mullivanni, viie erineva sauna ning seesmise ja välise lõõgastusalaga. Hoone teisele korrusele on planeeritud õpilaskodu ja hosteli tüüpi majutusruumid kokku kuni 29 inimese majutamiseks.

Hanke eeldatav maksumus on käibemaksuta 2,3 miljonit eurot. Lõplik ehitusmaksumus selgub hankemenetluse käigus, kuid planeeritava eelarvega peaks valmima vähemalt kompleksi esimene korrus täisfunktsionaalsuses. Ehitustöid on plaanis rahastada Tõrva valla eelarvest.

Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni sõnul on ehitushanke väljakuulutamine suur ja oluline samm lähemale avalikule objektile, mida Tõrva piirkonna inimesed on pikisilmi oodanud. Ruusmann meenutas, et esimene Tõrva ujula tasuvusuuring valmis juba kümme aastat tagasi ning asutuse rajamine on läbi aastate olnud omavalitsuse üks tähtsamaid eesmärke.