Hulk Kagu-Eesti kruusateid saab mustkatte

Riigikogu Kagu-Eesti toetusrühma esimehe Anneli Oti sõnul toodi kohtumisel välja mitmeid valukohti, millega on vaja järjepidevalt tegeleda. «Peamiselt oli fookuses jätkuvalt kruusateed ja ettevõtluskeskkonna küsimus. Samuti toodi ühe põletava probleemina välja Kagu-Eesti madal haridustase, kus ühe ettepanekuna võiksime kaaluda maakondlike kutsehariduskeskuste juurde rakendusliku kõrghariduse loomist,» ütles Ott. Ta lisas, et selle küsimuse võtab rühm arutluse alla järgmisel kohtumisel.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul läksid ametnike välitööd igati korda ning kohalike ametite, ettevõtjatega ühe laua äärde istumine oli kindlasti oodatud ja väga vajalik. «Riigikogu Kagu-Eesti toetusrühma liikmed said peamistest murekohtadest värske ülevaate. Tõstatatud maade munitsipaliseerimise teemat on mul soov arutada peatselt maa-ametiga ning kindlasti minnakse edasi ka muude välitöödel tõstatunud küsimuste lahendamisega,» lisas minister.

«Kagu-Eesti peamine valukoht on kruusateede seisukord. Nende osakaal on piirkonnas üle 45 protsendi ning kohalike inimeste elu enim mõjutamas. Tänavusel aastal rekonstrueeriti Kagu-Eestis 30 kilomeetrit kruusateid ning uuel aastal on eesmärk viia mustkatte alla neist 57 kilomeetrit,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Ta lisas, et järgmisel aastal kaetakse mustkatte alla 183 kilomeetrit kruusateid üle Eesti ja kolmandik töödest toimuvad just Kagu-Eestis.