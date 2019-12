Loomade heaolu eest hoolitsemine tõi tunnustuse

«Oeselg on aktiivne ja abivalmis nõustaja ning tunnustatud loomakasvatusvaldkonna ekspert, kelle nõuandeid väärtustavad nii pikaajalise kogemusega kui alustavad loomakasvatajad,» ütles MESi nõuandeteenistuse juht Leho Verk.

Juba 25 aastat konsulendina töötanud Oeselg tegutseb loomakasvatuskonsulendina peamiselt Lõuna-Eestis. «Lihaveisekasvatusega seonduvalt on mu tööpiirkond eelkõige Põlva-, Võru-, Valga-, Viljandi- ja Tartumaa. Aga piimakarjakasvatajaid käin nõustamas üle Eesti,» selgitas ta.

Tema sõnul paistavad lihaveisekasvatusega Lõuna-Eestis silma just Põlva- ja Võrumaa. «Karjade suurused on seejuures erinevad: mõnel loomapidajal on suur kari, teine aga peab vaid mõnd looma.»