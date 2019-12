Timmo mõtleb teenistusest välismaal

Lapsest saati Kalmer Mustingu käe all treeninud Timmo rääkis võiduka mängu järel rahvusringhäälingule, et naudib käsipalli väga. «Mulle meeldib väga hea energiaga peale tulla ja käsipall on ju lõbus. Naudin iga hetke, mil ma platsil olen, ning annan endast alati maksimumi.»