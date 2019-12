Koolis valmisid vaprusehelmed

Selliste helmeste valmistamise idee sündis 2003. aastal USAs. Need on mõeldud krooniliste või eluohtlike haigustega laste ravi toetamiseks ja nende abistamiseks valulike protseduuride ja pika raviga toimetulekul. Eestis koordineerib nende valmistamist heategevuslik MTÜ Vaprusehelmed.

«Vaprusehelmed aitavad haigel lapsel oma lugu jutustada. Iga helmes näitab, et laps on raskusi ületanud ja hakkama saanud. Kui ravi lõppeb, saab laps viimase helme, kee seotakse kokku ning see jääb tähistama üht rasket, kuid tähenduslikku perioodi tema elus,» selgitas Valga põhikooli õpetaja Airi Laine.