Rahvas räägib: Putin tulevat Seto kuningriiki

«Jah, nii räägitakse,» tunnistab Kolossova külas seebipoodi pidav Silver Hüdsi. Just Kolossovas järgmine kuningriigi päev maha peetakse. Kuidas selline kuuldus alguse sai, ei tea täpselt keegi. Kuid märke, millest suure naabri presidendi tulekut on ennustatud, leidub rohkem kui üks.

Esiteks lükkas kuuldusele tubli hoo sisse suvel Kolossovas peatunud mustade autode korteež. Seda pidas mõni Putini ihukaitsjate külaskäiguks, et vaadata üle kuningriigipäeva toimumiskoht. Tõsi see muidugi polnud, sest nonde autodega liikus augustis Setomaal hoopis Eesti president Kersti Kaljulaid.

Märkamata pole rahva seas jäänud seegi, et kui Kersti Kaljulaid Moskvas käis, esitas ta ju Putinile ka küllakutse Eestisse. Miks ei võiks Putin kutsest kinni võtta ja tulla ka setosid vaatama? Pealegi on ju teada, et Venemaa riigipea on viimasel ajal Petseri kloostris olnud külas rohkem kui korra.