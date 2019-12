Tellijale

Neli päeva enne suurt finaali tunnistas Tomingas, et teda valdavad ärevad tunded, kuigi muusikupagas on tal korralik. Tomingas on laulnud ansamblites Shanon ja Revals, praegu aga teeb häält kollektiivides Must Hunt ja Riff. Samuti on tal spordimehe visadust: tegu on kunagise Eesti ühe parema kelgusportlasega.