Pereettevõtte juht: edu alus on töö

ASi Parmet juhatuse liige Elmo Parik ütles, et peamine turg on neil Eestis ja lähinaabrite juures.

Otepääl asuva pereettevõtte ASi Parmet juhatuse liikme Elmo Pariku sõnul on ettevõtte edu alus töö. «Põhiline ongi, et tuleb teha tööd ja mõelda, mida teed,» lausus ta.