Firmajuht muutis hobi äriks

Luminori ärikliendipanganduse juhi Marjan Savtšenko sõnul oli tugevaid ja auhinnaväärilisi kandidaate mitu. Nemad pidasid eripreemia vääriliseks just Valgamaal Tõlliste külas tegutsevat ettevõtet, sest selle juht Peep Vare on suutnud oma hobi muuta äriks. «Selline otsus eeldab alati julgust ning usume, et selle taga peituvad väärtused, mis on väga tähtsad ka Luminorile. Need on uudishimu, koostöö ja selge fookus. Kuue töötajaga ettevõte toodab umbes 100 elanikuga Tõlliste külas enduuro mootorrataste lisavarustust ja suurem osa nende toodangust läheb ekspordiks. Nende julgus ja ettevõtlikkus paistab kaugele ning see väärib tunnustamist,» lausus Savtšenko.