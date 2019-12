Tellijale

Munakämping on munakujulise fassaadiga valmiskämping, mis tarnitakse klientidele kasutusvalmina. Kämping on valmistatud ilmastikukindlast termotöödeldud kuusepuidust, mis peab vastu Eesti kliimale. Sisemised tööpinnad on tehtud naturaalsest tammepuidust. Sees on kahekohaline diivanvoodi ja kööginurk koos kappidega. Samuti on seal väikene ahi ja laud.