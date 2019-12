Küsitlus: millise palgaga võiks vähemalt rahule jääda?

Ringo Otto, ehitustööline

Ma ei tea, ma töötan Soomes, saan sealt palka. Naine töötab küll Eestis. Soomes oleks hea ikka kolm tuhat eurot saada. Oleneb, kuidas tööl käid. Mina käin kaheksa päeva kuus tööl. Olen enda sealse palgaga rahul, tunnen ennast vabamalt. Eestis pole ma juba seitse aastat töötanud. Viimati, kui töötasin, oli siin 350 eurot palk, pärast seda läksin minema.

Kristofer Savimägi, programmeerija

Kristofer Savimägi, programmeerija

Raske öelda, ma ei tööta ise Eesti firma heaks. Programmeerija olen Ameerika firmas, töötan seal interneti teel. Eesti piires on see, mis ma teenin, väga hea, 4000 ringis. Ameerikas muidugi on palju suuremad palgad.

Eugene Yegorov, tööline

Eugene Yegorov, tööline

Olen pärit Ukrainast, töötame Tõrva vallas piimafarmis. Meie palk seal on Ukraina mõistes hea. Ma ei ole kindel, kas see on kohalike jaoks korralik, võimalik, et mitte. Töötame kõvemini kui kohalikud, töö on üpris nõudlik. Vähema kui 1000eurose palga eest ei oleks enam mõtet siin töötada, sest alla 1000eurose palga saame ka oma riigist.

Anita Maran, puhastusteenindaja

Anita Maran, puhastusteenindaja

Tuhat eurot kätte võiks ikka olla. Kui saaks keskmist palka, oleks okei. Aga kahjuks Valgas on reaalsus rohkem miinimumpalk.

Einar Maran, autojuht

Einar Maran, autojuht