Elu üks päev korraga raskelt haige Eisiga

Kui on parem päev, on Eisi rahulik ning magab hommikust kasvõi järgmise päeva varahommikuni välja, vahepeal ärkab ainult söömiseks. Arvo Meeks Laps kõva nagu kivi

«Eisil on haruldane haigus. Väga raskeks teebki selle see, et need krambid, tõmblused nii hirmsalt vahelduvad. Kui mõne sündroomi puhul on justkui kindel teadmine, et oskad täpselt ravimit panna, siis Eisil seda kahjuks ei ole,» räägib ema.

Isa täiendab: «See muutub ajapikku. Kui täna on üks ravim, siis homme võib juba midagi muud vaja olla.»

Eisile antakse praegu iga päev kaht põhiravimit ja kolmas, kange ravim on äärmise vajaduse korral.

«Põhimõtteliselt küll,» noogutab ema, et lapse haigus on elu lõpuni. «Ühe välismaise uuringu järgi üks laps kaheksast tervenes kaheksa-aastaselt, üks laps läks sama uuringu käigus kahjuks taevariiki. Kõik need lood on täiesti erinevad. Füüsiline mahajäämus on kõikidel sarnase haigusega lastel. Kohati ka vaimne mahajäämus.»

Pärast lapsega juhtunut uuriti põhjalikult ka Merilini ja Taavit, neilt aga midagi ei leitud. Miks laps haigestus, polegi vanemate sõnul täpselt üheselt selge. «Keegi ei tea öelda, millal geenimutatsioon tekkis,» ütleb ema.

«Sünnitus Valga haiglas läks väga hästi, kõik oli väga tore ja ilus,» lisab ta. Kuid üks asi närib tal hinge, kui tagantjärele vaadata: «Eisi oli paarikuune. Vahepeal ärkas ta nutuga, oli nagu kange kera. Ei osanud kohe reageerida, et aru saada, mis on. See oli selline eriline nutt. Võtsin ta kätte, ta oli nagu reaalselt kivi. Ei osanud kohe midagi arvata, et mis ohumärk on, mis võib viga olla. Ja siis läks üle. Aga mida ma üldse varem teadsin epilepsiast? Mitte midagi.»

Tugiisikut on väga vaja

Perel tuleb sageli käia Tartus: küll Eisit ujutamas, küll füsioteraapias.

«Rehabilitatsiooniplaan on meil tehtud ja esimene eesmärk ongi see, et Eisi hakkaks pead hoidma. Kolmapäeviti käime Tartus füsioteraapias, kuid iga kord see kahjuks ei õnnestu. Kui tal on krambid ja öö otsa pole magada saanud, on ta väga väsinud ning anname teada, et kahjuks midagi välja ei tule. Teinekord, kui oleme kohale jõudnud, selgub alles kohapeal, et pärast tunniajast sõitu on ta nii väsinud ning teraapiast midagi välja ei tule. Ja nõnda sõidamegi lihtsalt koju tagasi,» räägib Merilin.

Vahepeal on nii, et peaaegu kogu päeva ta hooti väriseb. On ärevuses, karjub ja röögib, ütles Eisi ema Merlin Saksniit.

«Ujumine sobib talle kõige paremini. Ta rahuneb siis kohe maha. See on talle väga mõnus,» teab Taavi.