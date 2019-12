Otepäält saadeti Ukrainasse riideabi

«Lasteriided lähevad Kramatorski lastekodusse Antoška, lisaks viiakse riideid ka teistesse sõjapiirkonna asulatesse,“ ütles Vello Iir mittetulundusühingust Otepää Kinnaspunkt. «Kastidesse läksid laste-, naiste- ja meesteriideid, neid oli kokku umbes 300 banaanikasti. Just enne koorma saatmist saime info, et abi vajab ka üks vanadekodu. Meil oli palju riideid ühest Soome vanadekodust, mis mõned aastad tagasi kinni pandi – nii läks Ukraina vanadekodusse 40 suurt kotti.»

Otepää Kinnaspunkt kogus ka kindaid ja sokke, neid toodi kahe banaanikasti jagu.

«Peaaegu kogu kaup oli Otepää Kinnaspunkti varudest, lisaks tõi 15 kasti Galina Belous, kes soovis saata asju oma kodumaale. Ukrainas tegeleb asjade jaotamisega Svetlana Baranenko. Eesti poolt tegeleb sellega MTÜ Toeta Ukrainat,» lisas Vello Iir.

MTÜ Otepää Kinnaspunkt loodi 2017. aastal, kuid tegevus on toimunud juba 25 aastat Päivi Veikkolaineni algatatud heategevuslikul tegevusel. «Meie põhitegevus on kasutatud riiete ja esmatarbekaupade toomine Soomest abivajajatele Otepää piirkonnas ja kaugemalgi, kuid viimastel aastatel on Eestis vajadus langenud,» on öelnud eestvedaja Vello Iir.

Tänavu kevadel kohtus ta inimestega, kes tegelevad Eestis Ukraina lastekodude ja sõjapiirkonna inimestele riiete ja muude asjade toimetamisega. «Kuna meil on kogunenud väga palju riideid lastele, naistele ja meestele, siis otsustasime, et võiksime saata abivajajatele Ukrainas.»