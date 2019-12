Täna algavad traditsiooniks saanud Eesti Toidupanga toidukogumispäevad

Toimetulekuraskustes perede tarbeks saab annetada toitu 50-s kaupluses. Selle ettevõtmisega on liitunud valik Prisma, Rimi, Selveri, Coop’i ja Maxima toidupoode üle Eesti. Toitu saab annetada paljudes poodides reedel kell 13.00–19.00 ja laupäeval kell 12.00–19.00, kuid esineb ka erandeid. On ka poode, kus toidukogumispäevad toimuvad vaid ühel päeval.

Annetades kauasäilivat toidukaupa Toidupanga kärudesse on kõikidel võimalus aidata oma piirkonna puudust kannatavaid inimesi. Annetustena on oodatud kaua säiliv ehk „parim enne“ -tüüpi toidukaup, näiteks konservid, toiduõli, purgisupid, kuivained, hommikusöögihelbed, pudrumaterjal. Ka moosid, mahlad, pähklid, rosinad ning tervislikud maiustused on oodatud. Piirkondlikud toidupangad jagavad kogutud kauba iganädalaste toiduabipakkide koostises allpool toimetulekupiiri elavatele, eelistatult lastega peredele. Detsembrikuistel toidukogumispäevadel annetatud kaup hakkab jõudma puudust kannatavate peredeni juba jõuluajal.