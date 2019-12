Valga vallavanem kutsus volikogu üles koostööle ja väärikusele

Margus Lepiku kõne

Head volikogu ja vallavalitsuse liikmed, valla ametnikud, külalised!

Valga valla tuntus kasvab iga päevaga. Oleme kohalikus poliitikas jõudnud selgelt uude ajajärku. Kas olete kindlad, et valitud suund on õige?

Sotsiaaldemokraat Meeli Tuubel kirjutas hiljuti Lõuna-Eesti Postimehes sellest, et poliitika muutub jõhkramaks. Tal on õigus – Valga vallavalitsus tunneb iga päev, kuidas rünnakud muutuvad isiklikumaks ja hoolimatumaks. Tegutsetakse vahendeid valimata, kaasates oma eesmärkide saavutamiseks meediat, kus faktidega manipuleerides või lausa valetades segadust tekitada. Päringud ja avaldused sõnastatakse selliselt, et need vastajat alandaksid. Et inimene tunneks ennast võimalikult ebameeldivalt. Sotsiaalmeedia on täis pahatahtlike kommentaare ning usaldamatuse ja vaenu õhutamist. Sellega kahjustatakse valla töötajaid ning kogu valla mainet.

Ajakirjanik Erik Moora kirjutab selle nädala Ekspressis: „Isiklikud rünnakud ametnike, ajakirjanike, eri huvigruppide ja kodanikuühiskonna esindajate, aktivistide vastu ongi uus stiil. See on halastamatu ja lõhestav poliittehnoloogia, mille eesmärk on tekitada oponendis, seadusest juhinduvas ametnikus või uurivas ajakirjanikus vastikustunnet ning inimlikult arusaadavat soovimatust oma elu raisata räpase ja alandava võitluse peale.“

Ta lisab veel – „Aga paraku tuleb see ära kannatada“. Mina ei tea, kas tuleb. Kindlasti peab avalikus sektoris tegutsejatel olema suurem kriitikataluvus, niinimetatud paks nahk. Aga täna räägime rünnakutest mitte poliitilisel tasandil, vaid konkreetsete ametnike vastu. Inimeste vastu, kelle ainus süü seisneb selles, et nad teevad igapäevast tööd, milleks nad on palgatud. Need avalikud rünnakud ei piirdu kriitikaga tehtava töö suhtes, vaid lähevad isiklikuks, puudutades varasemat tegevust, haridust ja perekonda. Selle uue poliitika, uue retoorika all kannatavad kõige enam need inimesed, kelle ülesandeks on pakkuda teenuseid meie elanikele – teie valijatele. Keegi ei peaks tundma hirmu tulles hommikul tööle. On meie asi, ja on teie asi neid inimesi kaitsta.

Sama kehtib ka vallavolikogu liikmete kohta – üksteise pidev süüdistamine, rünnakud ja usalduse õõnestamine ei saa olla edasiviiv ega soodusta koostööd. Selline tegutsemine ei ole Valga valla ja selle elanike huvides, milleks me ometi kõik siia valitud oleme. Pidev kahtlustuste heitmine ja volinike oma suva järgi headeks ja pahadeks lahterdamine tähendab vähem sisulist tööd. Olen näinud, kuidas eelnõude sisulise menetlemise asemel otsitakse võimalikke kasusaajaid ja teisi konfliktikohti. Seejuures on kummastav, et vallavalitsuse suurimatel kriitikutel on kõige vähem või üldse mitte sisulisi ettepanekuid. Tööst ja osalemisest komisjonides ajapuudusel loobutakse, kuid valda materdavateks meediaesinemisteks aega jagub.