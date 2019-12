Valga valla eakad pidasid jõulupidu

Peolisi tervitas Hargla Maakultuurimaja juhataja Lea Radsin. „Tore on näha, et olete täna tulnud eakate jõulupeole. Aga ärge tehke nägu nagu te hirmus eakad oleksite, sest ma tean, et te olete kõik väga krapsakad inimesed ja seetõttu püüame täna siin kõik koos lustida, üksteisele esineda ning lõpuks ka kõik koos jalga keerutada,“ rääkis Radsin.