Video: milline on noorte suhe ajakirjandusega?

6. detsembril Põlvas Restoran La Storias toimunud konverents kandis pealkirja “Mind need uudised ei koti!”. Ürituse eesmärk oli saada aru, millist meediat noored tarbivad ning mida see noorte jaoks tähendab. Konverentsi esimeses pooles toimusid aruteluringid. Noorte jutust selgus, et uudised tõepoolest ei ole kõige populaarsem meediavorm, mida noored tarbivad.

Oluliselt meeldivamaks peetakse erinevaid sotsiaalmeediaplatvorme, näiteks YouTube ning aina enam populaarsust koguv TikTok. Uudised ei loeta tihti seetõttu, et need on liiga pikad ja kaotatakse kiirelt huvi nende vastu. Siiski peetakse uudiste puhul kõige põnevamaks tõmbajaks selle pealkirja ja/või pilti.

Pärast lõunat astusid üles tuntud ajakirjanikud, kes vahetasid mõtteid hommikul aruteluringides räägitu üle. Paneeldiskussioonina toimunud arutelus oli ka noortel võimalus avaldada oma arvamust. Taoline samm meeldis väga nii panelistidele kui ka noortele. Arutleti erinevate võimaluste üle noorte ja meedia üksteise tugevamaks sidumiseks.

Osaliste kinnitusel liiguvad uudisteportaalid selles suunas, et olla esindatud rohkematel platvormidel, kuid usutakse olevat ka teatud piirid. Siiski kinnitati, et noortel on alati võimalus enda soovidest ka ise märku anda. Tihedamal suhtlusel saavutataks parem pilt noorte soovidest, nende huvidest ja selle käigus leiaks ka rohkem teemasid, mida noored meelsamini loeksid. Samuti kutsuti noori üles rohkem kirjutama ja arvamust avaldama, näiteks kirjutades arvamuslugusid.

Üritusele tulid arutlema noored nii Põlva- kui ka Võrumaalt. Paneeldiskussioonis osalesid SA Archimedes noortekohtumiste koordinaator Anni Tetsmann, Lõuna-Eesti Postimehe peatoimetaja Sirli Homuha ning Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov. Üritust modereeris Eesti Ekspressi ajakirjanik Greete Lehepuu. Meediasüst tegi konverentsist ka kokkuvõtva video, milles räägivad nii panelistid kui moderaator üritusest üldiselt, oma mõtetest seoses noorte hääle kuulamise ja mittekuulamisega ühiskonnas ning vaatavad ka pisut tulevikku.