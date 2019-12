Võru päästekomando sai uue masina

UTV on sarnane ATV-le (ingl All Terrain Vehicle), ent on selle töö jaoks sobilikum sugulane (ingl Utility Terrain Vehicle). Komando saab seda kasutada näiteks kannatanute transpordil metsast, soost ja rabast. Pōhiline kasutusala aga saab olema kulupōlengutel ja metsapōlengutel, kuna UTV-l paikneb kaks pumbasüsteemi ja veepaak, mis lihtsustab oluliselt metsapōlengute kustutamist, vastati komandost.