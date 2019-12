Selgusid aasta kodutütar, noorkotkas ja noortejuhid

«Rändauhinnad kannavad endas väga tähenduslikke sümboleid ja sõnumeid. Noortejuhid on meie organisatsioonide võtmeisikud, seetõttu on auhinna kujutiseks võti – võti, mis avab noortele uksi. Kodutütre ja noorkotka auhinna keskmes on suur ja tugev kompass, sümboliseerides Kaitseliidu noorteorganisatsiooni, mis on noorele julgustavaks suunanäitajaks. Kompassinõel on pööratav, kuna valiku, kuhu suunas edasi liikuda, teeb noor ikkagi ise,» kirjeldas Kodutütarde peavanem Ave Proos auhindade tähendusi.