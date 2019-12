KIRI: Kratid, tõuksid ja smartovkad Põlva gümnaasiumis

Maire Raadik eesti keele instituudist pidas ettekande «Kratid, tõuksid ja smartovkad». Esineja tõi põnevaid näiteid uute sõnade kohta. Nii teame nüüd, et tõuks on elektritõukeratas ning smartovka päikesepaneelide ja nutiseadmetega hruštšovka. Aga kas teate, mida tähendavad prull, nuhvel, miso ja kes on suunamudija? Kui ei, siis avastage uut eesti keelt!