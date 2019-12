Olev Kasak: vaikiv ajastu vajab hukkamõistu

Äsja möödus 80 aastat talvesõja algusest Soomes. See kurb aastapäev tuletas taas meelde ka valusaid aastaid Eesti ajaloost ja pani tõmbama paralleele.

Talvesõja põhjus oli, et Moskvas sõlmitud Molotovi-Ribbentropi salalepinguga oli ka Soome antud Nõukogude Liidu mõjusfääri, Soome rahvas ja valitsus sellega aga ei nõustunud. Nõukogude Liidu relvajõud alustasid rünnakut sooviga Soome Vabariik vallutada, see lõppes 12. märtsil 1940. aastal vaherahuga. Soome säilitas iseseisvuse.

Et võim käest ei libiseks, tegid Päts, Laidoner ja Rei koos relvastatud riigipöörde. Arreteeriti sadu vabadussõjalaste liidu liikmeid. Moodustati propagandatalitus, kes koos poliitilise ja kriminaalpolitseiga jälgis igasugust ühiskondlikku tegevust, ka sõnavõtte. Riiki hakati valitsema dekreetidega. Neid, kes kritiseerisid seda põhiseadusvastast tegevust, hoiatati, kõrvaldati töölt või arreteeriti, samuti suleti need ajalehed, kes kritiseerisid Pätsi ja Laidoneri tegevust. Jaan Tõnissoni mitmekümneaastane töö ja vaev, Postimehe kirjastus, võeti temalt ära – see oli suur ülekohus.