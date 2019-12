Tomi Saluveer: talveks Lõuna-Eestisse?

Tellijale

Nuriseme, et elujärg lõunanurgas on Eesti keskmisest viletsam. Kuid ehk saame ka ise midagi piirkonna arenguks teha, selle asemel et otsida süüdlast ääremaastumises ja näidata näpuga riigi või omavalitsuse poole. Arenduskeskused ei suuda ära teha kogu tööd, et parandada Lõuna-Eesti mainet.

Me ise peame olema Lõuna-Eesti patrioodid ja oma piirkonna edu nimel võitlema. Reklaamige oma kodukohta – see on kõige tulemuslikum tegevus, et eestimaalased valiksid talviste pühade ja puhkuse paigaks Lõuna-Eesti, mitte tuhandete kilomeetrite taguse lõunamaa. Uhkust kodukoha üle saab teistele väljendada kasvõi välismaal tööl käies. Nii suureneb ehk ka turistide voog.