Erakonnakaaslased tunnustasid endist Põlva maavanemat

«Naiskogu on aidanud paljudel naistel poliitikasse siseneda ning seisnud naiste esindatuse eest erakonna juhtkonnas ning valimisnimekirjades. Tänu naiste ühisele pingutusele on meil naiste hulk omavalitsustes ja volikogudes aasta-aastalt kasvanud ning meie seast on tulnud mitu naisministrit,» ütles Ulla Preeden aunimetust vastu võttes. «Olen tundnud meie naiste tugevat tuge ning hiljem püüdnud ise seda edasi anda. Täna olen tänulik, et saan pühenduda oma perele ja hariduse teemadele.»