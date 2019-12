Kompetentsikeskuse TSENTER jätkuprojekt sai rahastuse

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa puidu- ja mööblivaldkonna ettevõtete arengule kasvatades tegevustes osalevate ettevõtete lisandväärtust, müügitulu ja ekspordikäivet. Projekt kestab jaanuarist 2020 kuni augustini 2023. a. ning kogumaksumus on 1 075 000 eurot, millest Euroopa Liidu Regionaalarengu toetus on 860 000 ja omaosalus on 215 000 eurot.