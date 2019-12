Selgunud on tänavused muuseumiroti nominendid

Pidulikule üritusele eelneb samal päeval Eesti muuseumide aastakonverents Valga kultuurikeskuses. Muuseumiauhindade konkursile laekus tänavu 93 taotlust, mis on väga hea tulemus. Tänavust konkurssi iseloomustab enne kõike laiem regionaalne haare. Tallinna ja Tartu kõrvalt paistavad tugevalt välja Palamuse ja Haapsalu muuseumid ning Eesti Sõjamuuseumi tervet Eestit ühendav Soomusrongi projekt.

"Muuseumiroti konkurss tõestab taas ilmekalt, et Eesti muuseumid suudavad pakkuda väga mitmekesist programmi. Avastamisrõõmu jagub üle terve Eesti - igal pool ja igale ühele midagi. Tundub, et meie muuseumide pilk on aina avaram, üha enam vaatavad muuseumid välja oma tavapärasest teemade ja sihtgruppide ringist ning räägivad üha valjemini kaasa ka ühiskonna aktuaalsetel teemadel," ütles muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juht Mirjam Rääbis.