Pühade ajal töötajad peavad saama kahekordset tasu

24., 25., 26. detsember ning 1. jaanuar on riigipühad, mis on reeglina töötajatele vabad päevad. Pühade ajal töötavatele inimestele tuleb maksta töötatud aja eest kahekordset töötasu. Riigipühade eel (23. ja 31. detsembril) tuleb kõikide töötajate tööpäeva lühendada kolme tunni võrra.

Riigipühade eel tööpäeva lühendamine on tööandja kohustus. Lühendatud tööpäev on kohustuslik pühadele eelnevatel reaalsetel tööpäevadel ehk 23. ja 31. detsembril. Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks osalise tööajaga töötaja, kes on tavapäraselt tööl ainult kolm tundi päevas, riigipüha eelsel päeval tööle tulema ei pea.