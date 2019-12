Windows 7 kasutajatele saabub tõehetk

„Microsofti toe kadumine tähendab seda, et Windows 7 enam ei uuendata ega paigata ning kriitilised turvanõrkused säilivad. Tulevikus on vana tarkvaraga arvutikasutajaid lihtsam haavata läbi turvaaukude, mida jaanuari keskpaigast enam ei lapita. Iga päevaga muutub tarkvara ebaturvalisemaks, sest avastatakse uusi nõrkuseid ning juba avastatud nõrkused säilivad, “ ütles RIA elektroonilise osakonna juht Margus Arm. Tema hinnangul võib kurjategijatel kuluda uuenduste puudumisel mõni nädal või kuu, et hakata nõrkusi ära kasutama. „Piltlikult öeldes hakkab arvuti uks vaikselt lahti vajuma ning kurjategijatel tekib ajapikku võimalus varastada näiteks inimeste isiku- ja krediitkaardiandmeid või pääseda kogu arvuti sisule ligi,“ lausus Arm.

Windows 7 toe lõpetamine tähendab ka seda, et teised teenusepakkujad lõpetavad oma programmide toetamise Windows 7 versioonil ning pole tagatud, et need töötavad viperusteta ja on turvalised. Üheks selliseks on ID-tarkvara DigiDoc4. „See tähendab, et Windows 7 kasutades ei pruugi toimida näiteks digiallkirja lisamine või dokumendi krüpteerimine. Selleks, et tagada mistahes programmi töö, tuleks alati kasutada kõige värskemaid versioone,” ütles Arm.