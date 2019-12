Valka linnasüdames alustati lammutustöid.

Kaksiklinna ühise linnasüdame arendusprojektiga uuendatakse ning arendatakse ühist avalikku ruumi, hõlmates nii ajaloolist kesklinna piirkonda kui ka jalakäijate tänavat Valga-Valka linnades. Eesmärgiks on luua hubane ning unikaalne avalik ruum linna elanikele ning külastajatele. Ehitustööd on suuremahulised ning hõlmavad endas muu hulgas Valka keskväljaku ehitamist ning jalakäijate tänavate loomist, mis ühendaks Valga ja Valka linna keskväljakuid.

Valga-Valka kaksiklinna keskuse projekti kogumaksumuseks on 5 303 109,34 eurot. Valga vallavalitsuse eelarve antud projektis on 2 118 766,33 eurot, millest Eesti-Läti programmi toetus on 1 488 710,4 ning Valga vallavalitsuse omafinantseering ligikaudu 630 000 eurot. Valka kihelkonnaduuma eelarve projekti on 3 184 343,01 eurot. Eesti-Läti programm toetab projekti ligikaudu 3 miljoni euroga.