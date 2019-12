Arved Breidaks: turvaline väljasuremine

Kust võtta verd ja soolikaid, on küsimus, mida jõulude eel tihti esitatakse. Üks tuttav sai need kätte Rakverest, teine tellis seasoolikad suisa Saksamaalt. Seavere saab asendada lamba omaga, kuid lambasoolikas on liiga peenike, et korralikku vorsti saaks. Verepulber on aga nagu lahustuv kohv – on ja ei ole ka.