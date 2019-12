Otepääl valmis uus katlamaja koos soojavõrkudega

Projekti tulemusena on välja vahetatud Otepää kesklinna katlamaja amortiseerunud kaugküttekatel, kesklinna katlamajja on paigaldatud uued katlaseadmed 1,5 MW ja 1 MW (hakkpuit) ning 1,2 MW (kergkütteõli) koos lisaseadmete ja automaatikaga, renoveeritud on katlamaja hoone (soojustatud ja korrastatud fassaad ja katus), korrastatud katlamaja ümbrust, tõhustatud küttelao kasutust. Kõige selle tulemusena on vähenenud saaste Otepää linnas (efektiivsemad katlad, vähem suitsu ja tahma). Katlamaja on automaatne, katlad lülitatakse tööle ükshaaval või kombineeritult vastavalt soojuse tarbimisele.