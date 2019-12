Tõrva uueks abivallavanemaks valiti endine Valga aselinnapea

Praegune abivallavanem Andres Agan lahkub ametikohalt omal soovil 23. detsembrist ning järgmisel päeval võtab kohe üle Drubinš. Tema palgaks määrati 75 protsenti vallavanema palgast. Nagu ka Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, kuulub 1987. aastal sündinud Drubinš Reformierakonda. Ta on põline valgalane. Alates 2013. aasta kohalikest valimistest kuni järgmiste valimisteni töötas Drubinš Valga linna aselinnapeana, kus vastutusalasse kuulusid noorsootöö, haridus, kultuur ja sport.

Volikogu liige Kalle Vister uuris Drubinšilt tema plaanide kohta abivallavanemana. Drubinš vastas, et tal on õnneks võimalus jätkata eelkäija head tööd. „Kui alustasin Valga aselinnapeana, siis esimese tööpäeva hommikul otsisin ma taga kohta või inimest, kes annaks mulle võtme ning sain kätte tühja kabineti, kus oli tolmust puhtaks pühitud laud. Tõrvas see õnneks nii ei ole. Vallavanem ja endine abivallavanem on teinud väga hea ajaloo ja suhteliselt täpsed eesmärgid, kuhu Tõrva on liikumas. Selles suhtes on hea alustada, saab tulla eesmärke realiseerima.”

Drubinš lisas, et näeb kohta, kuhu tahaks oma lisapanuse anda. „Olen motosportlane ja tegelenud erinevate motosündmuste korraldamisega. Tõrva on tuntud motospordi harrastajate ja ka profisportlaste koht, kuid ma ei ole ammu siin näinud ühtegi motospordisündmust. Kui tuleb jää ja külm, võiks kõige esimesena korraldada korraliku jäärajavõistluse.”

Volikogu liige Karl Kirt päris, millised on uue abivallavanema plaanid noorsootöö valdkonnas.

„Hea meel on tõdeda, et olete suutnud ette näha noorsootöötajate palgatõusu. Kindlasti suur väljakutse on leida avatud noortekeskuse juhatajale asendaja. Ta on suundumas lapsehoolduspuhkusele. Kolmas väljakutse on leida Hummulisse inimene ja tekitada taas sinna noorsootöö. Olen tulihingeline ekstreemspordiarmastaja. See on koht, mida Tõrva vald võiks arendada. Küsimus on, kus on õige koht või kuidas noored peaksid sinna saama,” vastas Drubinš.

Volinik Ilmar Kõverik päris, kas Valga linn uuele juhile tööd ei pakkunud. „Olen viimaseid päevi lapsehoolduspuhkusel. Pakkumine tuli täpselt sel hetkel, kui avasin arvuti, et vaadata, mis üldse maailmas toimub. Küll aga olen veel Valgas volikogu liige ja hariduskomisjoni esimees,” andis Drubinš vastuseks.

Seepeale päris Kõverik, ega pole oodata uue lapse tulekut. „Võib-olla sel korral jääb lapsehoolduspuhkusele naine,” vastas Drubinš.

Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni sõnul on Lauri Drubinši suureks plussiks pikaajaline töökogemus omavalitsuses nii spetsialisti kui omavalitsuse tippjuhina, mida täiendab edukas praktika ettevõtlusmaastikul. „Lauri Drubinši vastutusalas on kokku 18 kultuuri, noorsootöö ja haridusega seotud asutust ehk tema uus töö saab kindlasti olema vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv,“ ütles Ruusmann.

Ruusmann lisas, et oma roll oli valikul ka ajalisel piirangul. „Vaadates valdkondi nagu haridus, noorsootöö, kultuur, arvestasime, kellel oleks vastava valdkonna kogemus. Arvestades, et järgmiste valimisteni on aega 21 kuud, ei ole meil väga palju aega hakata inimest kasvatama. Võttes arvesse, et mida Andres Aganiga möönsime, ei tohiks distants töökohast olla väga pikk. Nagu Andes ütles, kulus tal palju tunde sõitmiseks. Pannes need asjad kokku -- distants, kogemus, samas ka aktiivsus -- võtsingi temaga ühendust.”

Gümnaasiumi lõpetamise järel omandas Drubinš hariduse Tartu kutsehariduskeskuses rekreatsioonikorralduse erialal. Sellele järgnesid õpingud Viljandi ühendatud kutsekeskkoolis ning seejärel Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias huvijuht-loovtegevuseõpetaja erialal.

Ta on töötanud raadios Ruut FM saatejuhina ning Valga kultuuri- ja huvialakeskuses noorsootööjuhina, kus peamine ülesanne oli vastutada Valga avatud noortekeskuse igapäevatöö eest. Samuti töötas ta Valgamaa kutseõppekeskuses huvijuhina.