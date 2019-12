Põlvamaalt pärit mees tahab noored liikuma panna

Talis Tobreluts loodab järgmisel aastal 102 last koos peredega tervislikumale rajale suunata.

Põlvamaalt pärit personaaltreener Talis Tobreluts on võtnud südameasjaks aidata järgmisel aastal 102 last koos peredega õnnelikumale ja tervislikumale rajale. Selleks kogub ta kuni aasta lõpuni Hooandja portaalis toetust projektile, mille abil plaanib korraldada tervist edendavaid koguperepäevi üle Eesti. Abistatavate hulk tuleneb sellest, et ka Eesti riik saab järgmisel aastal sama vanaks. Treener loodab kokku saada 14 500 eurot.