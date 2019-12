Dirigendi mure: algklasside lapsed on võõrdunud laulmisest

«Nukraks teeb, et meie kooli poistekoor on väikeseks jäänud. Algklassilapsi kuulates ei leia enam lauljaid. Ehk ka kodudes lauldakse vähem? Seetõttu tuleb vähegi viisi pidavate poistega kõvasti vaeva näha. Kui algul vajavad nad tuge, siis kahe-kolme aasta pärast laulavad päris hästi. Seetõttu ei tasu algklassipoisse sugugi kõrvale jätta,» toonitas dirigent.

Kui lastekooris laulis varem 80 tüdrukut, siis praegu 38. «Eks kool oli ka poole suurem. Iseenesest on ju lihtsam tööd teha, kui lauljaid vähem, aga nad on head ja kohusetundlikud,» leidis koorijuht üles ka positiivse noodivõtme.

Samuti tänumärgi saanud Põlvamaa koorijuhi Aino Oviiri mäletamist mööda oli esimene laulupidu dirigendina tal koos toonase Karaski kooli lastekooriga tõenäoliselt 1980. aastal. Sellest ajast on ta oma kollektiividega käinud kõikidel suurpidudel.

Krootuse koolis mudilaskoori pole, küll laulavad Oviiri juhendatavas lastekooris juba kolmanda klassi õpilased. «Järgmisel aastal vaatame ehk ka teisest klassist,» eeldas ta. «Väikeses koolis ei ole laululapsi paraku eriti võtta, neid peab ju vähemalt 16 kokku saama, et koori mõõdu välja annaks. Laulmas on nii parema kui ka kehvema lauluoskusega lapsi ning ka selliseid, kes ei pea esialgu isegi hästi viisi. Kuid teiste toel saavad nad juba varsti järje peale.»

Laulupeol lastega käimine on olnud paras katsumus. «Üks laps ei julgenud ööbimiskohta trammiga sõita ja tuli seetõttu jalgsi. Mõned on jälle peolt enne lõppu ära läinud ning siis on tulnud neid taga otsida.»