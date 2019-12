Ketiapteegid sulgesid protestiks uksed

Eesti Apteekide Ühendusse kuuluvad Apotheka, Benu, Euroapteek ja Südameapteek sulgesid täna kell 14 oma apteekide uksed, et näidata, mis nende arvates juhtub, kui apteegireform tänasel kujul läheb läbi. Niinimetatud ketiapteegid jäävad suletuks homseni, erandiks on valveapteegid.

Põlvamaal on ravimiameti andmetel avatud apteegid Ahja, Kanepi, Mehikoorma ja Mooste alevikus kui Saverna külas. Samuti on avatud Räpinas Võru maanteel asuv apteek. Põlva linnas peaks ameti andmetel olema aga avatud apteegid nii Mäe tänaval, EDU keskuses kui ka Maksimarketis.

Valgamaal on avatud apteegid Laatre, Puka ja Tsirguliina alevikus, samuti Valga haiglas asuv apteek.

Võrumaal aga peaksid ravimiameti andmetel olema lahti apteegid Antslas, Rõuges, Varstus ja Vastseliina, samuti Võru Väike apteek Järi tänaval ja Kagukeskuse Südameapteek.

Proviisorapteegid hoiavad täna aga apteegid vajadusel pikemalt avatuna.

«Ketiapteekide omanike otsus alustada etteteatamata väljapressimisstreiki on patsientide suhtes lubamatu. See läheb vastuollu igasuguse inimlikkusega,» ütles Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor Kaidi Sarv.

«Kurvaks teeb ka see, et ketiapteekide proviisorid polnud streigiotsuses vabad. Väidetavalt teatati mõnel pool apteekide juhatajatele nõudest apteek sulgeda vaid kümmekond minutit ette,» ütles Sarv. «Mõistame, et meie kolleegid pandi väga ebameeldivasse olukorda, sest selline sekkumine tervishoiuprofessionaali töösse on lubamatu.»

Eestis on ligi 200 proviisoromanikuga apteeki, mis võtavad vastu patsiente hoolimata ketiapteekide aktsioonist. «Paljudes omavalitsustes on proviisorapteegid avatud ketiapteekidega sama kaua ja ravimite kättesaadavus on seega aktsiooni ajal tagatud. Mitmes omavalitsuses otsustasid proviisorapteegid aga ravimite kättesaadavuse paremaks tagamiseks pikendada tänast tööpäeva tunni või paari võrra,» lisas Sarv.