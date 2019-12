Tõrva Raadio alustas 12. hooaega

Tõrva Raadio kavas on auhinnamänge, põnevaid saatekülalisi, hulgaliselt saateteemasid ja palju muud. Neljal päeval on programmis ka eripäevad: 24. detsember, 31. detsember, 1. jaanuar ja 4. jaanuar. Raadios mängitakse mõnusat jõulumuusikat, Tõrva Gümnaasiumi laste loetud jõululuuletusi ning sekka tulevad ka luiskajad. Jõululaupäeval tuleb külla jõuluvana, kes toob uusi ja häid soove. Aasta viimasel päeval võtab maratonsaates aasta kokku vallavanem.

Tõrva Raadio peatoimetaja Teve Rajamets sõnas, et palju tehtud, aga sigimist ja sagimist jätkub. “Nädal enne raadiot on olnud raske, aga oleme saanud tublisti hakkama ning raadioks oleme valmis,” oli peatoimetaja enesekindel. “Loodame, et kõik läheb plaanipäraselt ning kuulajatele meeldib meie selle hooaja programm,” lisas ta.