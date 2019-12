Galerii ⟩ Otepääl avati katlamaja

Katlamaja avasid lindilõikamisega vallavanem Kaido Tamberg, AS Otepää Veevärgi Nõukogu esimees ja vallavolikogu esimees Jaanus Barkala, Eviko AS nõukogu esimees Rein Murumägi ja KIKi soojamajanduse projektikoordinaator Kristjan Kalda.

„Uue katlamaja valmimine on kindlasti üheks etapiks Otepää linna laiemaks kaugküttepiirkonnale üleviimiseks,“ selgitas Jaanus Barkala. „Eesmärgiks on vähendada suitsusid Otepää linnas ja pakkuda inimestele soodsa hinna eest head teenust.“

Projekti tulemusena on välja vahetatud Otepää kesklinna katlamaja amortiseerunud kaugküttekatel, kesklinna katlamajja on paigaldatud uued katlaseadmed 1,5 MW ja 1 MW (hakkpuit) ning 1,2 MW (kergkütteõli) koos lisaseadmete ja automaatikaga, renoveeritud on katlamaja hoone (soojustatud ja korrastatud fassaad ja katus), korrastatud katlamaja ümbrust, tõhustatud küttelao kasutust. Kõige selle tulemusena on vähenenud saaste Otepää linnas (efektiivsemad katlad, vähem suitsu ja tahma). Katlamaja on automaatne, katlad lülitatakse tööle ükshaaval või kombineeritult vastavalt soojuse tarbimisele.