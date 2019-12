Valga vallas hakkab kehtima uus koerte ja kasside pidamise eeskiri

Ohutuse eest vastutab looma omanik

Loomaomaniku jaoks tähendab uus kord mitmeid asju, mis hoolitsevale peremehele on enesestmõistetavad. Näiteks tuleb kassi- ja koeraomanikel tagada, et loom ei pääseks järelvalveta teiste kinnistutele või hoonetesse. Avalikus kohas tuleb lemmikloom vajadusel rihmastada, hoida kandepuuris või kasutada koertel suukorvi.

Valga vallahooldusteenistuse juhataja Arno Uprus paneb inimesteleka seda südamele, et kõigi huvides peavad lemmiklooma omanikud avalikus ruumis koristama ka oma koera või kassi väljaheite. „Ma arvan, et see on elementaarne ning aitab meil ühiselt ka avaliku ruumi puhtana hoida. Veel on määrusega keelatud koera või kassi ujutamine ja pesemine avaliku supluskoha ujumistsoonis suplushooajal, 1. juunist 31. augustini, ja purskkaevus,“ rääkis Uprus.