Õdede sõnul pakub Torupillitalus toimuv kontsert õdusa ja rahuliku hetke, et vaadata endasse ning nautida mõnusat õhkkonda, toredaid inimesi ja muusikat kaminatule paistel ning juua kosutavat kodust taimeteed. Pärast laulmist ja pillimängu vestetakse juttu ja tuntakse end vabalt.

Pääse kontserdile on annetuslik. Kellel on võimalik rohkem kui viis eurot anda, neile on kohavaimud ja muusikahinged õdede sõnul väga tänulikud. Kui aga paberi või mündi kujul pole võimalik küllust jagada, sobib ka väga hästi mõni hää omavalmistatud kodune hoidis.