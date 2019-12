Põlvas 31. detsembril enam sünnitada ei saa

Jaanuarist Põlva haiglas enam sünnitustegevusega seotud valveringi ei ole. Asutuse juhataja Margot Bergmanni selgitusel on kõiki Põlva haiglas vastuvõtul käivaid lapse­ootel naisi, kelle sünnitustähtaeg aastavahetuse paiku, teavitatud, kuidas on korraldatud töö 1. jaanuarist. Neid on tema sõnul alla viie.

Ta rääkis, et kui sünnitaja pöördub Põlva haiglasse olukorras, kus teda enam edasi suunata ei ole võimalik, tuleb sünnitus vastu võtta kohapeal hetkel sobivaimas ruumis. Sellisel puhul pakuvad sünnitusabi erakorralise meditsiini osakonna töötajad. Päeval on haiglas nii günekoloog kui ka ämmaemand, ent seniseid ruume sel eesmärgil tulevikus alles ei hoita.

Meditsiiniasutuse juht lisas, et hoones asuvad ka SA Tartu Kiirabi ruumid, seetõttu on võimalik leida kiireloomulist transporti.

Kõik sünnitus- ja günekoloogiaosakonna töötajad on Bergmanni sõnutsi oodatud jätkama tööd Põlva haiglas ning nende kõigiga on ka räägitud.

«Seega jätkavad ämmaemandad, günekoloogid ning ka lastearst. Haiglas on tehtud ümberkorraldusi, et tööd saaks jätkata samaväärselt,» lisas juht.

Osakond jääb oma ruumidesse, millest suuremat osa hakkab kasutama uus ämmaemanduskeskus. Ruumid on ümber planeeritud nii, et rasedatel ja sünnijärgses kontrollis käivatel naistel oleks hea vastuvõtule tulla. Nendele naistele, kes tulevad vastuvõtule pere teise lapsega, kujundatakse lastetuba.

Sünnituse järel pakutakse ämmaemanduskeskuses teenuseid nii emale kui ka lapsele. Ämmaemand nõustab ja abistab lapse eest hoolitsemisel ja toitmisel, kohapeal on võimalik last ka kaaluda.

Uuel aastal alustavad erakorralise meditsiini osakonnas tööd arstid, kes on valves nädalavahetustel ja tegelevad kõikide saabuvate patsientidega. Arstid on valmis tegelema nii pediaatriliste kui ka kirurgilistega patsientidega. Lisandub lasteõdede valvering, et tagada pediaatriline tugi valvearstidele. Haigla eesmärk on luua ka sisearsti ambulatoorne vastuvõtt ning tuua kohapeale teiste siseerialade vastuvõtte.