MTÜ viib jõulurõõmu ja kingipakke haiglatesse üle Eesti

"Jõulud haiglas" projekti suurtoetajateks on tänavu Henry Kallas, OKO Restoranid ja Eesti Maavarad, lisaks on oma tänuväärse panuse andnud Traveter Ehitus OÜ, AVL Audiitorteenuste OÜ, Kentarius OÜ, FSP Steel Painting OÜ, Seafood International OÜ, Pro Pmk OÜ, Estlender, Henkel Balti OÜ, Mööblifurnituur AS, AloneWolf OÜ, Volari Betoonitööd OÜ, Loiri Pagar OÜ, Tere AS, Hepa OÜ, Fliis Trade OÜ, Lehepunkt OÜ.