Politsei: selgeltnägijad pole kuritegusid lahendada aidanud

Prefektuuri kinnitusel on tegelikult nii, et kui selgeltnägijatest oleks kunagi mõne kuriteo lahendamisel veidikenegi abi olnud, oleks ammu loodud politseiüksus, mille moodustaks kaardipanijad, käevaatajad, unenägude seletajad ja ettekuulutajad. "Ja see ei oleks asi, millest ei tohiks rääkida, vaid sel juhul räägiks uhkusega ikka ja jälle igast sellisest eduloost," märkis prefektuur sotsiaalmeedias.