Võru-, Valga- ja Põlvamaa elanikud on uhked looduse ning elukeskkonna üle

Novembri alguses läbiviidud uuringus küsiti Eesti kõigi maakondade inimeste käest, mille või kelle üle nad oma maakonnas uhkust tunnevad. Ühe läbiva joonena mainisid eestimaalased pea kõigis maakondades kohalikku loodust. Eriti sageli tehti seda Põlvamaal, Pärnumaal ja Läänemaal.

Ühegi teise maakonna inimesed polnud nii uhked oma looduse üle, kui põlvamaalased. Enim tõstsid nad esile Piusa koopaid ja Taevaskoda. Ent uhked ollakse Põlvamaal ka näiteks Räpina sadama, Räpina loodusõppekeskuse ja Intsikurmu festivali üle. Tuntud inimestest märgiti ära Maicel Uibo.

Võrumaa inimesed tunnevad kõige rohkem uhkust looduse, kohalike ürituste ja elukvaliteedi üle. Küsitluses osalenud võrumaalased tõid esile üritusi nagu Uma Mekk ja Lastefestival ning rahul ollakse ka elukvaliteediga ehk üldise arengu ja turvalisusega.

Küsitluses osalenud valgamaalased tunnevad uhkust looduse ja näiteks Pühajärve üle. Samavõrra tuntakse uhkust ka sealse elukvaliteedi üle. Valgalased on hästi rahul oma üldise arengu, arstiabi ja kultuurieluga. Üritustest tõstetakse esile Valgamaa laulupidu, Retrobesti, MK etappi suusatamises ja Militaarfestivali.

Erinevates Eesti maakondades tunti uhkust ka kohalike ürituste ja oma elukeskkonna üle, olgu selleks siis linna keskväljak, ilus vanalinn, üldiseks kasutamiseks mõeldud keskused ja asutused või pargid. Mainiti oma elukeskkonna puhtust, turvalisust ja üldist arengut.

Linna- ja vallajuhtide suhtes on uhkusetunne kõrgeim Hiiumaal, kus neid mainis 17% vastanutest. Kõige madalaim on see Pärnumaal, kus omavalitsusjuhte tõi esile vaid 1% vastanutest.

Hiiumaal tunnevad inimesed kõige enam uhkust oma tuntud inimeste ja looduse üle. Tuntud inimestest toodi nimeliselt välja näiteks heliloojat Erki-Sven Tüüri. Lisaks toodi välja, et ka vallavanema üle on põhjust uhkust tunda.

Ida-Virumaal tuntakse uhkust linnakeskkonna, looduse ja tuntud inimeste üle. Linnakeskkonna puhul toodi välja Narva promenaadi ja spordirajatisi.

Jõgeval on inimesed uhked oma tuntud inimeste üle, pidades silmas näiteks piirkonnast valitud riigikogu liikmeid. Samuti märgiti ära Endla raba ja terve rida lahedaid üritusi nagu Avinurme tünnilaat, Paunvere väljanäitus ja Küüslaugufestival.

Järvamaal toodi muidugi esile Türi lillelaata ja Arvamusfestivali, mainiti Paide vallimäge ja Järva-Jaani vanatehnika varjupaika. Ka seal toodi esile erinevaid tuntud poliitikuid ja kohaliku elu edendajaid.

Läänemaa tunneb kõige rohkem uhkust oma looduse üle, aga ka terve rea kuulsate ürituste üle nagu American Beauty Carshow ja Valge daami päevad. Samuti meeldib läänlastele Haapsalu linnakeskkond, kust tõsteti esile näiteks promenaadi, linnust ja Laikmaa muuseumi.

Lääne-Virumaal meeldib inimestele Rakvere keskväljak ning ollakse uhked üldise kiire arengu pärast. Samuti on läänevirulased uhked oma keskuste ja parkide üle.

Pärnus on muidugi loodus ja täpsemini meri see, mille üle uhked ollakse. Aga pärnakatele meeldib ka nende linnakeskkond laiemalt, eraldi mainitakse veel ära ühistransporti. Tuntud inimestest tuuakse välja Tanel Kangertit ja Rein Taaramäed.

Raplamaal on terve rida tuntud inimesi, kelle üle uhkust tunda: Thea Paluoja, Heiki Epner, Pärt Uusberg. Samuti tuuakse välja mitmeid üritusi nagu Kapa Rock, Rapla Kirikumuusika Festival ja Märjamaa folk.

Saaremaal teeb tuntud inimeste kategooria teistele uhkuse valdkondadele pika puuga ära, sest Ott Tänak on ju Saaremaalt pärit. Mainitakse veel ka vallavanemat ning kiidetakse linnakeskkonda, mis on puhas, turvaline ja kus on palju mänguväljakuid. Ja muidugi tuuakse esile ka ilusat Saaremaa loodust.

Tartus tuntakse uhkust loomulikult eelkõige ülikooli üle, aga mainitakse ka ERMi ja Ahhaa-keskust. Tartlastele meeldib nende elukvaliteet, see, et nad on ümbritsetud kultuurielust ja heast haridusest. Samuti tõstetakse esile linnakeskkonda, kus märgitakse eraldi ära puhtus, rattaringlus ja keskväljak.

Ilusa järve ja lossimägedega Viljandis on samuti suurimaks uhkuseobjektiks loodus, kuid palju tuuakse esile ka nende tuntuimat ettevõtet Cleveron ning muidugi Viljandi Folki.

Tallinnas ja Harjumaal elajatele meeldib linnakeskkond ja eriti Tallinna vanalinn. Uhkust tuntakse ka üldise elukvaliteedi üle.

Uuring viidi läbi Luminori „Uhkusega siin“ kampaania raames ja selle eesmärgiks oli teada saada, mille üle inimesed Eestis, Lätis ja Leedus kõige enam uhkust tunnevad ning mida oma kodukohas väärtustavad.