Lüllemäele jõudis kohale uus suusarajatraktor

Projekti eesmärk on arendada välja Valga vallas tervisespordikeskus, et elanikkonnal oleks võimalik aastaringselt tasuta kasutada mitmekülgseid ja kvaliteetseid tervisespordi harrastusega seotud teenuseid. Valga valla tervisekeskuste projekt on suunatud laiemas plaanis piirkonna elanikkonna heaks ja huvilistele väljaspoolt. Projekti tegevused viiakse ellu koostöös MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskusega ning kaasatakse kohalikud kogukonnad, kui edaspidised teenuste tarbijad. Projekti oodatav tulemus on ka piirkonna majanduse elavnemine ja uued töökohad maapiirkonnas.

“Senine praktika on näidanud, et põhilised terviseradade kasutajad on koolid, kes kasutavad radasid koolitundide läbiviimiseks, tervisespordi harrastajad, spordiühingud, kes korraldavad spordiüritusi ja turistid. Mitmekülgne terviseradade aastaringne kasutamise võimalus toob piirkonda juurde harrastajaid ja tekitab võimaluse korraldada laagreid, mis omakorda tõstab piirkonna mainet ning elavdab ettevõtlust. Leiame, et oluline on tõsta Valga valla territooriumil tervisespordi teenuste kvaliteeti ja mitmekesisust, et aidata kaasa piirkonna liikumisharrastuse tõusule. Tegemist on järjekordse suurema investeeringuga maapiirkondade elukeskkonna arendamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks, mis Valga vald on viimasel ajal teinud,” rääkis Valga vallavalitsuse spordi- ja noorsootöö spetsialist Mati Kikkas.