Omniva täidab pakiautomaate erandkorras ka pühapäeval

Veskimeistri sõnul on võrreldes eelmise aasta novembriga Omniva võrku lisandunud üle 100 uue pakiautomaadi, mis on abiks pakkide toimetamisel klientideni. “Sellele vaatamata paneme kõigile pakisaajatele südamele, et kui pakk juba postkontoris või pakiautomaadis ootab, siis tasub see esimesel võimalusel välja võtta. Nii saame ka järgmiste klientide pakid kiiresti kohale toimetada,“ lisas Veskimeister. Viimased pakid toimetatakse jõulude eel saajateni veel kuni 23. detsembrini.