Eestlased enam jõulukingituste soetamiseks tarbimislaenu ei võta

SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang: „Iseenesest on väikelaenamise vähene populaarsus jõulude hakul üsna positiivne trend, mis näitab, et inimesed saavad vahendite planeerimise ja suurenenud kuludega ilusti hakkama. Samas ei tohi unustada, et osaliselt kolivad jõuludega seotud kulud krediitkaartidele. Näeme, et umbes kolmandik Eesti inimestest ostab jõulukinke e-poodidest ja need ostud toimuvad endiselt olulisel määral krediitkaartide vahendusel. Huvitav info on ka see, et üle 50% Eesti inimestest ostavad jõulukinke maailma suurimatelt e-kaupmeestelt, nagu Alibaba, AliExpress ja Amazon, veidi üle 40% eelistavad aga ostude sooritamiseks Eesti kohalikke e-poode.“