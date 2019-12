Terviseamet tuletab meelde: kontrollige enne pühi üle oma ravimite tagavarad

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna kiirabi peaspetsialist Kalev Pahla sõnul peaks kroonilised haiged ja nende lähedased enne pühi kindlasti kontrollima, et pühadeks on kõik vajalikud ravimid olemas. Kui sõidate mitmeks päevaks kodust kaugemale külla, ärge unustage ravimeid kaasa võtta. „Nii haiglate erakorralise meditsiini osakonnad kui riigi 102 kiirabibrigaadi töötavad pühadest hoolimata tavapärase töökorralduse alusel, kuid nende poole tuleks abi saamiseks pöörduda tõsise häda korral,“ ütles Pahla.

Kiirabi töö on pühade paiku mõnikord keerulisem, sest terviserike võib tabada inimest ka väljaspool kodu - näiteks renditud maakohas, kus külalisena viibivatel inimestel võib olla raskusi häirekeskusele oma asukoha teatamisega. Seega tuleks endale kindlasti selgeks teha nii asula, küla kui talu nimi, kus plaanite pikemalt peatuda – nii saate vajadusel häirekeskust oma asukohast täpselt teavitada.

„Loomulikult kehtivad ka tavapärased nõuanded - ärge sööge üle ning ärge liialdage alkoholiga ning vältige korraga rohke rasvase või magusa toidu söömist. Jälgige kindlasti ka lapsi selles osas,“ ütles Pahla. Mingil juhul ei tohi tarbida tundmatu päritoluga alkohoolseid jooke. Samuti ärge istuge kunagi autosse, kui teate või märkate, et autot juhtima asuv isik on alkoholi tarvitanud. Väljas viibides ärge jätke joobunud kaaslast kunagi omapead. Hoolitsege, et kõik jõuaksid turvaliselt ruumi või peopaika tagasi.